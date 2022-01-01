Займы под залог ПТС в Красноярске

Если вы столкнулись с отказом при оформлении банковского кредита без залога, то можете повысить свои шансы на одобрение. Гораздо охотнее финансовые компании кредитуют тех, кто может предложить обеспечение своего кредита – залог, который является гарантией возврата одолженных средств. Быстрый и простой способ – оформление займа под залог ПТС (паспорта транспортного средства) в компании «Кредит Финанс».

Оформление кредита под залог ПТС

Если вы работаете неофициально, имеете испорченную кредитную историю, низкий рейтинг заемщика или другие проблемы, которые препятствуют получению беззалогового кредита, рекомендуем вам оформить кредит под залог ПТС.

Главная особенность этого вида кредитования заключается в том, что в качестве гарантийного залогового имущества будет выступать паспорт транспортного средства. Это не означает, что финансовая компания получает права на него сразу же после оформления. Но договор предусматривает переход права собственности к кредитору, если заемщик не выплачивает кредит. Залоговое имущество нужно кредитующей организации для снижения рисков. Так финансовые учреждения страхуют себя от рисков, связанных с невыплатой кредита.

Кредит под залог ПТС обладает рядом неоспоримых преимуществ, с которыми вы можете ознакомиться ниже:

В отличие от займа под залог авто, займ под ПТС не требует от вас отказа от использования своего транспортного средства на время использования кредитных средств. Вы оставляете только паспорт на автомобиль, при этом можете как и раньше использовать само транспортное средство.

Благодаря залоговому имуществу, можно оформить кредит на более выгодных условиях . Процентная ставка снижается, так как уменьшаются риски кредитующей организации, также в отдельных компаниях можно уменьшить сумму ежемесячного платежа или увеличить срок выплаты за счет залога.

. Процентная ставка снижается, так как уменьшаются риски кредитующей организации, также в отдельных компаниях можно уменьшить сумму ежемесячного платежа или увеличить срок выплаты за счет залога. Процедура оформления займов с залоговым имуществом всегда упрощенная. Деньги под залог ПТС вы получите быстрее, чем при стандартном кредитовании.

Если есть залог, кредитующей организации не нужно требовать от вас большое количество справок и других подтверждающих документов.

Взять деньги под ПТС можно даже с испорченной кредитной историей, поэтому для людей с такой проблемой это, порой, единственное решение.

При этом, важно учесть и риски. В отличие от беззалогового займа, при кредитовании такого типа, вы рискуете остаться без залогового имущества, если не выплатите кредит под ПТС автомобиля.

Где кредитуют под ПТС

Важно правильно выбрать кредитующую организацию. Выдавать кредиты могут не только банки, но также некоторые автоломбарды, микрофинансовые организации и даже частные лица.

При оформлении займа в банке с госаккредитацией, может потребоваться много документов, справок, а сам процесс оформления и рассмотрения заявки отнимет немало времени. В случае с частными кредиторами существует риск столкнуться с мошенничеством. Наиболее простая и безопасная процедура оформления кредитов под ПТС – обратиться в микрокредитную компанию или автоломбард. Вот как это происходит:

Перед тем, как получить одобрение и взять деньги под залог ПТС в автоломбарде, кредитный эксперт проводит оценку ТС, после чего определяется доступная сумма и процентная ставка. Пакет документов – минимальный. Но при сотрудничестве с автоломбардом есть риск потерять свое авто в случае просрочки. Все детали будут прописаны в договоре.

В микрокредитной компании процедура оформления проще. Заемщику не нужно оформлять справку, подтверждающую его доход. Требования к транспортным средствам гораздо ниже, чем в автоломбардах, взять кредит можно под ПТС почти любого автомобиля.

Поэтому, при выборе организации для оформления такого займа, нужно ориентироваться на эти различия и особенности кредитующих организаций.

Условия оформления займа под ПТС и необходимые документы

У каждой кредитной организации условия и требования к заемщикам отличаются, поэтому узнать детали можно только при обращении в микрокредитную компанию или автоломбард. Но есть требования, которые актуальны для всех кредитных учреждений.

Основные требования к заемщику:

Совершеннолетие и дееспособность.

Постоянная регистрация на территории РФ, а также наличие паспорта гражданина России.

Человек должен быть владельцем транспортного средства.

Требования к транспортному средству могут отличаться, в зависимости от конкретной кредитной организации. Чем новее авто, чем лучше его состояние, тем выше шанс одобрения кредита и больше доступная сумма. Важно, чтобы автомобиль на момент оформления займа был технически исправен, а также не имел механических повреждений и дефектов.

Документы нужно тоже подготовить заранее. Из основных бумаг, которые понадобятся – это удостоверение личности (паспорт гражданина РФ), а также документы на автомобиль – свидетельство о регистрации и ПТС. Банки, как правило, требуют также справку о доходах с места работы. Чтобы воспользоваться услугами компании «Кредит Финанс», вам потребуется всего три документа: паспорт РФ, ПТС и СТС – и ничего больше.

Советы по быстрому оформлению займов под ПТС

Чтобы не тратить время и увеличить свои шансы на одобрение кредитной заявки, нужно знать процедуру оформления. Вот пошаговая инструкция, как взять займ под ПТС автомобиля:

Найдите подходящую микрокредитную компанию или другую организацию, работающую легально и имеющую госрегистрацию. Подготовьте все необходимые документы в оригинале – это паспорт, ПТС, а также свидетельство о регистрации. Договоритесь об оценке авто, которая будет проводиться экспертами кредитной компании. Следующий шаг – ознакомление с договором и его подписание. Завершающий этап – взять деньги под ПТС и вовремя погашать кредит.

Не забывайте своевременно погашать кредит под ПТС. Так вы сможете быстро снять обременение с залогового имущества. ПТС вернут вам после закрытия договора.

Преимущества займа под залог ПТС в нашей компании

Вместо длинных фраз о преимуществах нашей компании, приведём числа, которые в выгодном свете выделяют «Кредит Финанс» среди конкурентов в нише займов под залог ПТС Красноярска:

ставка от 3% в месяц;

сумма займа до 5 миллионов рублей;

срок кредитования до 3 лет;

до 80% от рыночной стоимости авто;

более 87% одобренных заявок.

Нам можно доверять: мы являемся добросовестными участниками рынка кредитования, деятельность нашей компании осуществляется в рамках Федерального закона «О потребительском кредите (займе)» от 21.12.2013 N 353-ФЗ, а процентная ставка регулируется Центральным Банком РФ. Поэтому все сделки не только быстры, но и безопасны.

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