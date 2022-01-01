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Займы под залог ПТС

Займы под залог ПТС

от 3% ежемесячная ставка
до 5 млн на любые цели
до 3 лет срок займа
до 80% от рыночной стоимости

Быстро

20 минут на рассмотрение заявки
30 минут чтобы оформить займ

Надежно

Нам нужен минимум документов — никаких кредитных историй и справок о доходах

87 из 100 получают одобрение
60% идут к нам повторно

Как взять займ

Оставьте заявку на сайте или придите в офис
Делаете заявку
Отвечаете на вопросы специалиста по телефону
Приезжаете в офис и оформляете займ
Получаете деньги на любые цели

Оставляя заявку, вы соглашаетесь на обработку ваших персональных данных

Какие документы понадобятся

Паспорт гражданина РФ
ПТС паспорт транспортного средства
СТС свидетельство о регистрации транспортного средства

Как погасить займ

  • Никаких штрафов при досрочном полном погашении.
  • Никаких ограничений по дням и времени.
  • При частичном погашении долга мы пересчитываем месячную плату. Например, если клиент погасит 40 000 из 100 000:
Займ, ₽ Процент Плата в месяц, ₽
100 000 3% 3 000
60 000 3% 1 800

Законно

Работаем в рамках ФЗ-151
Мы есть в реестре Банка России Мы есть в реестре Банка России
Состоим в СРО «Мир» Состоим в СРО «Мир»

Отзывы

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Наши клиенты

Lada Granta 2012
Получил 96 000 ₽
Рыночная цена 240 000 ₽
Toyota Camry 2010
Получил 364 000 ₽
Рыночная цена 810 000 ₽
BMW X5 2008
Получил 475 000 ₽
Рыночная цена 950 000 ₽
Toyota Land Cruiser 2016
Получил 2 000 000 ₽
Рыночная цена 4 100 000 ₽
Kia Rio 2016
Получил 325 000 ₽
Рыночная цена 650 000 ₽

Заявка на займ

Делаете заявку
Отвечаете на вопросы специалиста по телефону
Приезжаете в офис и оформляете займ
Получаете деньги на любые цели

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Всю информацию можно получить в нашем офисе

+7 (391) 290-22-12 info@krk-finance.ru
  • Красноярск, Взлетная, 30

    Со стороны улицы Взлетная

  • Красноярск, проспект Красноярский рабочий, 115

Почему можно доверять Кредит-финанс?

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+7 (391) 290-22-12
Находится под контролем ЦБ РФ № 651403504005989
Почему можно доверять Кредит-финанс?
Находится под контролем ЦБ РФ № 651403504005989